Еще один постоянный пункт вакцинации от коронавируса откроют в Ижевске 1 сентября

Фото: Ильяс Бекмансуров

С 1 сентября в столице Удмуртии откроется еще один постонный пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, он будет работать с 1 по 30 сентября по адресу улица М. Горького, 64.

«Здесь можно будет поставить 1 компонент прививки. В наличии имеются вакцины Спутник V, ЭпивакКорона, Спутник Лайт», - говорится в сообщении.

Стационарный пункт вакцинации на Центральной продолжит работу, однако время приема сократится: здесь будут прививать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Напомним, по состоянию на утро 30 августа хотя бы один компонент вакцины получили 331 083 жителя Удмуртии. Из них 289 925 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 19 346 человек. Планируется привить 921 660 жителей региона.

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