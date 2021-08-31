За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 226 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 31 августа в Удмуртии выявлено 226 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 20 детей до 14 лет и 44 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 15 смертей.

164 человека выздоровели, их выписали.

6 161 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 228 - в состоянии средней степени тяжести, 278 – в тяжелом состоянии.

Всего на 31 августа в Удмуртии зарегистрирован 46 571 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 37 880 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 584 смерти.

Вакцинировано 331 748 жителей Удмуртии. Из них 292 191 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 21 010 человек.

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