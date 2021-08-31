В двух школах Ижевска отремонтировали кровлю к началу учебного года

Фото: izh.ru

В школах №45 и №59 столицы Удмуртии к началу учебного года отремонтировали кровлю. Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик завершил ремонт на месяц раньше установленного муниципальным контрактом срока. Всего на обновление кровель и замену окон в школах Ижевска выделено 89,2 миллиона рублей.

«В этом году подрядные организации в рамках проекта «Большой ремонт» проводили ремонт кровли в 7 социальных объектах Ленинского и Первомайского районов, окна меняют в 18 учреждениях Октябрьского, Первомайского и Индустриального районов города», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что кровлю обновили и в детском саду №281. В детских садах №17, №22, №95 и №213 работы планируют завершить не позднее 12 сентября (срок по контракту – до 30 сентября).

Фото: izh.ru

В шести школах и 12 детских садах меняют окна. Работы уже завершены во втором корпусе лингвистического лицея № 25, в первом корпусе школы № 90, в школах № 58, №62, №67, в детских садах №24 (второй корпус), 39, 70, 129, 156 - в этих зданиях установили более 400 оконных конструкций. К началу учебного года обещают заменить окна в школе № 8.

Фото: izh.ru

«Продолжаются работы в детских садах №№ 162, 163 второй корпус, 194 первый корпус, 160 первый и второй корпус, 184, 150. Срок их завершения по муниципальному контракту - 30 сентября», - сообщает пресс-служба администрации города.

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