Образование и ковид в Ижевске: каковы условия для введения дистанционного обучения

Фото: архив КП

В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» с начальником Управления образования города обсудили вопросы, связанные с началом учебного года, проведением торжественных линеек, а также с охраной школ и дистанционным обучением.

Подробнее – в нашем подкасте.

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