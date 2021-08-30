Образование и ковид в Ижевске: каковы условия для введения дистанционного обучения

Фото: архив КП
В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» с начальником Управления образования города обсудили вопросы, связанные с началом учебного года, проведением торжественных линеек, а также с охраной школ и дистанционным обучением.
Подробнее – в нашем подкасте.
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