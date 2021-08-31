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Происшествия31 августа 2021 9:25

Фотофакт: автомобиль висит на тросовом ограждении в Ижевске

Инцидент произошел на улице Удмуртской
Дмитрий Коренев
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Фото: vk.com/radio_adam

Фото: vk.com/radio_adam

Сегодня утром напротив остановки «Электротехника в быту» на улице Удмуртской в Ижевске жители заметили автомобиль, который зацепился двумя колесами за тросовое ограждение, разделяющее проезжую часть. Слушатели радио «Адам» (104.5 FM, 12+) поделились фотографиями инцидента.

Фото: vk.com/radio_adam

Фото: vk.com/radio_adam

Фото: vk.com/radio_adam

Фото: vk.com/radio_adam

В комментариях кто-то шутит про попытку заменить масло при отсутствии ямы, а кто-то выдвигает гипотезы о том, как водитель авто мог попасть в такую ситуацию. Некоторые комментаторы не видят в случившемся ничего удивительного, так как «на дороге и не такие чудеса встречаются».

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