Группу мошенников будут судить за кражу пособий по безработице в Ижевске

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В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 10 участников преступной группы. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, их обвиняют в мошенничестве при получении пособий по безработице.

«Следствием установлено, что организатором преступной группы, в состав которой входили 10 жителей Удмуртии, являлась начальник одного из районных отделов Центра занятости населения г. Ижевска. В течение нескольких лет обвиняемые, используя служебное положение, путем обмана сотрудников ГКУ УР ЦЗН города Ижевска, ставили на учет в качестве безработных граждан, проживающих на территории г. Ижевска», - говорится в сообщении.

В ЦЗН мошенники предоставляли фиктивные документы о последнем месте работы и заработной плате «безработных». Когда деньги поступали на счета сотрудников, их распределяли между участниками преступной группы.

Таким образом на учет в Центре занятости поставили более 100 человек, а из российской казны было похищено более 8 миллионов рублей

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 159.2 и части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размере»). Обвинительное заключение утверждено прокурором Удмуртии и направлено в суд. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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