В избиении до смерти родной матери подозревают жителя Ижевска

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В столице Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в пьяном убийстве родной матери, тело которой со следами насильственной смерти нашли в собственной квартире на улице Пушкинская 29 августа.

«Накануне случившегося сын потерпевшей употребил спиртные напитки и устроил ссору с матерью, в ходе которой нанес ей побои. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», -излагает пресс-служба ведомства версию следствия.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого задержали. Следователь готовит материалы для предъявления обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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