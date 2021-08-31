11 новых «УАЗов» получили ветеринарные службы шести районов Удмуртии

Фото: Александр Бречалов

Накануне, 30 августа, в ветеринарные службы Удмуртии поступили 11 семиместных грузопассажирских автомобиля марки «УАЗ». Как сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте», автомобили отправили в Алнашский, Глазовский, Игринский, Увинский, Завьяловский и Воткинский районы.

«Новые машины оснащены специальным дезинфицирующим оборудованием для профилактики инфекционных заболеваний животных. или по шести районам республики», - говорится в сообщении.

Фото: Александр Бречалов

Отмечается, что автомобили приобретены за счет средств регионального бюджета. Закупка пяти машин произведена в рамках государственной программы по обеспечению эпизоотического благополучия.

Фото: Александр Бречалов

«Машины станут хорошей поддержкой для службы – ежедневно ветеринарам в районах приходится проезжать не один десяток километров по запросам сельскохозяйственных предприятий и жителей», - пишет глава республики.

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