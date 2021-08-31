Предприятие в Ижевске выплатило сотрудникам долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Индустриального района столицы Удмуртии выявила нарушения прав работников ООО Завод строительных лесов «Союз». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, предприятие задолжало своим сотрудникам заработную плату в размере более 4 миллионов рублей «по причинам отсутствия достаточных средств и имеющейся дебиторской задолженности».

«По постановлению прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Предприятие погасило долги перед сотрудниками с учетом компенсации за невыплату в срок. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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