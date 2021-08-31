Для детей и беременных женщин: в Удмуртию поступило более 200 тысяч доз вакцины от гриппа

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В Удмуртию поступила первая партия вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри», которая предназначена для детей и беременных женщин. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, республика получила 222 880 доз.
«В ближайшее время вакцинация начнется в детских садах, школах, поликлиниках по месту жительства. Детям прививки против гриппа ставятся только с согласия родителей или опекунов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Удмуртии планируют привить от гриппа 243 000 детей (82,3% от общего числа) и 2 000 беременных женщин (94,5%).
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