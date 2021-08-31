Карта распространения коронавируса 31 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 31 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 226 человек. 15 человек скончались, 164 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 22 122 (+124 по отношению к утру 30 августа)
Глазов — 2 195 (+2)
Воткинск — 1 994 (+8)
Можга — 2 468
Сарапул — 1 770 (+4)
Завьяловский район — 2 220 (+8)
Алнашский район — 754
Балезинский район — 850 (+22)
Вавожский район — 434 (+11)
Воткинский район — 557 (+3)
Глазовский район — 441
Граховский район — 318 (+9)
Дебесский район — 349
Игринский район — 1 142
Камбарский район — 460
Каракулинский район — 267
Кезский район — 459
Кизнерский район — 463
Киясовский район — 354
Красногорский район — 495
Малопургинский район — 586 (+1)
Можгинский район — 524 (+2)
Сарапульский район — 532
Селтинский район — 367 (+4)
Сюмсинский район — 527 (+3)
Увинский район — 1 568 (+9)
Шарканский район — 762 (+1)
Юкаменский район — 417 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 614 (+1)
Ярский район — 347
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