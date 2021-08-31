Карта распространения коронавируса 31 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 31 августа в Удмуртии заразились коронавирусом 226 человек. 15 человек скончались, 164 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 22 122 (+124 по отношению к утру 30 августа)

Глазов — 2 195 (+2)

Воткинск — 1 994 (+8)

Можга — 2 468

Сарапул — 1 770 (+4)

Завьяловский район — 2 220 (+8)

Алнашский район — 754

Балезинский район — 850 (+22)

Вавожский район — 434 (+11)

Воткинский район — 557 (+3)

Глазовский район — 441

Граховский район — 318 (+9)

Дебесский район — 349

Игринский район — 1 142

Камбарский район — 460

Каракулинский район — 267

Кезский район — 459

Кизнерский район — 463

Киясовский район — 354

Красногорский район — 495

Малопургинский район — 586 (+1)

Можгинский район — 524 (+2)

Сарапульский район — 532

Селтинский район — 367 (+4)

Сюмсинский район — 527 (+3)

Увинский район — 1 568 (+9)

Шарканский район — 762 (+1)

Юкаменский район — 417 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 614 (+1)

Ярский район — 347

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