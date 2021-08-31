93 факта незаконного пребывания иностранных мигрантов выявили в Удмуртии в августе

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В августе на территории Удмуртии сотрудники региональных МВД и УФСБ провели третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики, было проверено более 1 100 объектов.

«В ходе проведенных проверок выявлено 179 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе 93 факта нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также говорится о 86 фактах нарушения правил привлечения и использования иностранцев в качестве рабочей силы.

Сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 388 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники полиции возбудили 4 уголовных дела.

«[Возбуждено] 1 уголовное дело по ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), 1 - по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»), 2 – по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»)», - сообщает пресс-служба ведомства.

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