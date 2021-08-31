Расписание движения трамваев изменится в Ижевске с 1 сентября

Фото: архив КП

С 1 сентября в столице Удмуртии изменится расписание движения трамваев. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ» в официальном сообществе «ВКонтакте», незначительно сдвинется время прибытия транспорта к остановкам.

«В первые дни рекомендуем нашим пассажирам приходить к своим остановкам пораньше», - говорится в сообщении.

Изменения в расписании можно посмотреть на этой странице.

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