Резкое потепление до +24 градусов ожидается в Ижевске 1 сентября

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на День знаний, 1 сентября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +22…+24°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.

Утром местами туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 4.

Желаем вам отличной среды!

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