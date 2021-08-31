Гороскоп на 1 сентября для ижевчан: Тельцы почувствуют прилив сил, а Стрельцам стоит уделять семье больше времени

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ОВЕН

Овнам стоит поменьше грустить. Осень обещает быть бурной, но пока у вас наблюдается относительное затишье на всех фронтах.

ТЕЛЕЦ

Тельцы почувствуют невиданный прилив сил – хотя, казалось бы, откуда им взяться? Что же, видимо, вы недооценили свою работоспособность.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня получится отдохнуть. На личном фронте все будет тихо и спокойно. Обратите внимание на свое здоровье.

РАК

С Раками поделятся важной информацией, которую крайне не рекомендуется распространять дальше. Постарайтесь оправдать ожидания человека, который доверил вам свою тайну.

ЛЕВ

Львы будут раздражительны и временами невыносимы. Окружающим остается только терпеть, а Львам звезды рекомендуют соблюдать хотя бы минимальные приличия.

ДЕВА

Жизнь ненадолго сбавит темпы, и у вас будет время передохнуть. Грамотно воспользуйтесь этим временем.

ВЕСЫ

Сегодня Весам важно не пропустить какое-то очень важное для них событие, намеченное на первую половину дня. Оно может иметь долгоиграющие последствия для вашей жизни.

СКОРПИОН

Хороший день. Осень у Скорпионов выдастся богатой на разочарования, поэтому наслаждайтесь наступившим периодом тишины – долгим он точно не будет.

СТРЕЛЕЦ

Вы отдаляетесь от родных и близких - и звезды намекают, что очень даже зря. Стоит уделять семье больше внимания. Вечером возможны неожиданные откровения от не менее неожиданных людей.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждут перемены на всех фронтах. Стоит к ним основательно подготовиться. Вечер лучше провести с семьей.

ВОДОЛЕЙ

Победы будут чередоваться с поражениями – но поражений будет все-таки чуть больше, особенно в первой половине дня. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.

РЫБЫ

Рыбам следует быть внимательными к чаяниям окружающим. Даже минимальный эгоизм может сегодня сыграть с вами злую шутку.

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