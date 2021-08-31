Гороскоп на 1 сентября для ижевчан: Тельцы почувствуют прилив сил, а Стрельцам стоит уделять семье больше времени

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ОВЕН
Овнам стоит поменьше грустить. Осень обещает быть бурной, но пока у вас наблюдается относительное затишье на всех фронтах.
ТЕЛЕЦ
Тельцы почувствуют невиданный прилив сил – хотя, казалось бы, откуда им взяться? Что же, видимо, вы недооценили свою работоспособность.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня получится отдохнуть. На личном фронте все будет тихо и спокойно. Обратите внимание на свое здоровье.
РАК
С Раками поделятся важной информацией, которую крайне не рекомендуется распространять дальше. Постарайтесь оправдать ожидания человека, который доверил вам свою тайну.
ЛЕВ
Львы будут раздражительны и временами невыносимы. Окружающим остается только терпеть, а Львам звезды рекомендуют соблюдать хотя бы минимальные приличия.
ДЕВА
Жизнь ненадолго сбавит темпы, и у вас будет время передохнуть. Грамотно воспользуйтесь этим временем.
ВЕСЫ
Сегодня Весам важно не пропустить какое-то очень важное для них событие, намеченное на первую половину дня. Оно может иметь долгоиграющие последствия для вашей жизни.
СКОРПИОН
Хороший день. Осень у Скорпионов выдастся богатой на разочарования, поэтому наслаждайтесь наступившим периодом тишины – долгим он точно не будет.
СТРЕЛЕЦ
Вы отдаляетесь от родных и близких - и звезды намекают, что очень даже зря. Стоит уделять семье больше внимания. Вечером возможны неожиданные откровения от не менее неожиданных людей.
КОЗЕРОГ
Козерогов ждут перемены на всех фронтах. Стоит к ним основательно подготовиться. Вечер лучше провести с семьей.
ВОДОЛЕЙ
Победы будут чередоваться с поражениями – но поражений будет все-таки чуть больше, особенно в первой половине дня. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.
РЫБЫ
Рыбам следует быть внимательными к чаяниям окружающим. Даже минимальный эгоизм может сегодня сыграть с вами злую шутку.
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