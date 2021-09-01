Житель Ижевска задавил пенсионерку, двигаясь на машине задним ходом

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В Ижевске осудили 53-летнего местного жителя: он признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Все произошло в апреле этого года. Водитель одной из строительных компаний во время движения задним ходом на легковом автомобиле по ул. Школьной не убедился в безопасности движения и наехал на пожилого пешехода.

Он выскочил из машины и с помощью прохожих, которые оказались недалеко от места аварии, достал пенсионерку из-под колес и вызвал скорую помощь.

Пожилая женщина получила многочисленные повреждения рук и ног и не смогла оправиться: через месяц она скончалась в больнице.

Водитель свою вину полностью признал, семье погибшей помог материально. Его приговорили к условному лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 1 год.

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