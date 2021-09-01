Автобус №21 будет чаще заезжать в Липовую рощу в Ижевске

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Уже с сегодняшнего дня, с 1 сентября в Ижевске увеличится количество автобусных рейсов до Липовой рощи. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».
Так, автобус №21 станет заезжать в микрорайон в разы чаще, увеличится и количество продленных рейсов в будни в дневное время.
По просьбам пассажиров, сюда будет заезжать и автобус №34. На нем можно будет добраться до поселка утром и днем в будни.
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