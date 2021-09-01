Еще более 50 км дорог к школам отремонтируют в Удмуртии в этом году

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До конца этого года будет отремонтировано более 51 км дорог к школам, садикам. Дорожные работы пройдут в 15 муниципальных образованиях, в том числе, Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге и Камбарке. Об этом сообщил Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии.

«Безопасность – важнейшее направление нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Поэтому дороги к социальным объектам попадают в титульный список в первую очередь. Из 111 дорог, которые отремонтируют в 2021 году, 61 объект – это дороги, ведущие к школам и детским садам, являющиеся школьными маршрутами», - подчеркнул Семенов, председатель правительства Удмуртии.

Кстати, в этом году в 2 раза были увеличены размеры денежных средств на содержание автодорог, по которым проходят автобусные школьные маршруты.

Все работы выполняются комплексно. Обустраиваются пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности, барьерные ограждения и ставятся дорожные знаки.

Особое внимание уделено дорогам в районах, по которым ходят школьные маршруты. Обновлены дороги в Увинском, Шарканском, Воткинском, Завьяловском районах. Ведутся работы в Можгинском, Селтинском, Вавожском, Якшур-Бодьинском, Игринском, Малопургинском районах.

Кроме этого, подписан акт приемки улицы Революционная в Первомайском районе города. Здесь уложено два слоя асфальтобетона, установлены новые бордюры, обновлены тротуары, которые являются для учащихся основными дорогами к корпусу начальной школы №97 «Гармония».

«Важно, что выполнили работы по ремонту тротуаров. Вдоль самой школы их практически не было, с противоположной стороны дороги они были полуразрушены. Сейчас же это законченный комплекс. Здесь полностью сделаны все необходимые работы по безопасности. Продуман пешеходный переход, установлены ограждения, выставлены необходимые дорожные знаки», - подчеркнул Сергей Кабанов, замглавы администрации Первомайского района.

Также предусмотрено занижение бордюрных камней на всех пересечениях тротуаров с проезжей частью, а также тактильная плитка для слабовидящих пешеходов.

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