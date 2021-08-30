Погода в сентябре 2021: будет ли бабье лето в Ижевске и пройдет ли дождь 1 сентября?

Чем порадует ижевчан золотая пора? Фото: Архив «КП» в Ижевске

30 августа радует ижевчан теплом до +20 °С, небольшой облачностью и солнцем. «Комсомолка» решила узнать, надолго ли с нами останется такая погода и чего ждать от сентября. Для этого мы обратились к двум ресурсам – ЯндексПогода и Gismeteo.

Подробный прогноз погоды на ближайшую неделю можно посмотреть здесь. Узнать прогноз на всю осень – здесь.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ: ОБЛАЧНОСТЬ И ДОЖДИ

1 сентября, среда. Ресурсы прогнозируют солнечный день с осадками и тепло до +20 °С, поэтому зонтик на торжественную линейку стоит взять с собой. Ночью столбик термометра покажет +10 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

2 сентября, четверг. Температура ночью и днем останется прежней, но небо будет облачным, пройдут дожди.

По данным ЯндексПогоды, облачная погода с осадками в Ижевске продлится со 2 по 22 сентября. Гисметео прогнозирует меньшее количество дождливых дней, однако со второго числа и до конца сентября ресурс также также показывает облачное небо с редким солнцем.

3 сентября, пятница. Возможны небольшие дожди. Гисметео прогнозирует дневной + 21 °С и ночные +11°С. ЯндексПогода менее оптимистична: днем температура может составить +16 °С, ночью также +11 °С. Небольшой северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

4 сентября, суббота. Днем температура будет держаться около +14 °С. Гисметео обещает дождь, ЯндексПогода прогнозирует сухую погоду. Ночью столбик термометра покажет +12 °С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

5 сентября, воскресенье. Днем возможен дождь, из-за туч может показаться солнце. Днем столбик термометра покажет +15 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ: ПАСМУРНАЯ ПОГОДА И ДО +17 °С

6 сентября, понедельник. Пасмурная погода и до +17 °С. Гисметео прогнозирует небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +8 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

7 сентября, вторник. Переменная облачность и небольшой дождь. Гисметео прогнозирует дневные +10 °С, ЯндексПогода +17 °С. Ночью столбик термометра покажет +6 °С. Западный ветер наберет скорость до 3 м/с.

8 сентября, среда. Облачно, небольшой дождь и до +16 °С. Ночью температура также составит +6 °С, западный ветер усилится до 5 м/с.

9 сентября, четверг. Облачно и дождливо. Днем температура составит до +14 °С, ночью +6 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

10 сентября, пятница. Иногда будет выглядывать солнце – погода будет переменно облачной и с небольшим дождем. Температура днем составит +13 °С, ночью +7 °С. Северо-западный ветер наберет скорость до 4 м/с.

11 сентября, суббота. Пасмурно, возможен дождь. Днем столбик термометра покажет +12 °С, ночью температура опустится до +8 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

12 сентября, воскресенье. Пасмурно и дождливо. Днем температура не поднимется выше +13 °С, ночью +7 °С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ: ДНЕВНЫЕ +14 °С И НОЧНЫЕ +7 °С

13 сентября, понедельник. Пасмурно, Гисметео уточняет, что возможен небольшой дождь. Днем температура поднимется до +14 °С, ночью опустится до +7 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

14 сентября, вторник. Пасмурно. ЯндексПогода прогнозирует небольшой дождь. Днем температура составит +14 °С, вечером столбик термометра опустится до +7 °С. Западный ветер сохранит скорость 4 м/с.

15 сентября, среда. Гисметео прогнозирует облачность без дождя, ЯндексПогода обещает небольшие осадки. Воздух прогреется до +14 °С, ночью похолодает до +7 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

16 сентября, четверг. Пасмурно и небольшой дождь. Температура днем составит +15 °С, ночью +7 °С. Ветер сохранит свою скорость, но станет юго-западным.

17 сентября, пятница. Пасмурная погода. Гисметео прогнозирует небольшой дождь. Днем температура также составит +15 °С, ночью +8 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

18 сентября, суббота. Пасмурно, небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет не выше +15 °С, ночью +9 °С. Юго-западный ветер наберет скорость до 5 м/с.

19 сентября, воскресенье. Пасмурно. ЯндексПогода прогнозирует дождь. Температура поднимется до +14 °С, ночью опустится до +7 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ: ДВА СОЛНЕЧНЫХ ДНЯ И ДО +16 °С

20 сентября, понедельник. Начало четвертой недели продолжит радовать теплом +12...+15 °С. Небо будет пасмурным, пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит +5 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

21 сентября, вторник. В этот день столбик термометра не поднимется выше +14 °С. Небо будет пасмурным, но без дождей. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

22 сентября, среда. Неожиданно ясная и солнечная погода ждет ижевчан в этот день. Оба ресурса прогнозируют малооблачность, температура может подняться до +16 °С. Ночью термометр покажет +7 °С. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

23 сентября, четверг. Солнце сменится дождем, а дневная температура составит +14 °С. Ночью температура составит +7 °С. Ветер сохранит свою скорость и направление.

24 сентября, пятница. В этот день ресурсы расходятся в своих прогнозах. ЯндексПогода обещает солнечный день и до +13 °С, Гисметео – пасмурную погоду, небольшой дождь и до +14 °С. Ночью температура составит +8...+10 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

25 сентября, суббота. Переменная облачность и небольшой дождь прогнозируют в этот день. Температура составит от 12 до 14 °С. Ночью столбик термометра будет держаться около +8 °С. Южный ветер наберет скорость 4 м/с.

26 сентября, воскресенье. В этот дождливый день температура составит +12 °С. Ночью столбик термометра упадет до +8 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 м/с.

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ: ОБЛАЧНОСТЬ И НОЧНЫЕ +2 °С

27 сентября, понедельник. По данным ресурсов, переменная облачность и небольшой дождь ожидаются до конца последней недели сентября. Днем температура воздуха не поднимется выше +11 °С, ночью +5 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 5,1 м/с.

28 сентября, вторник. Днем температура будет держаться от +9 до +11 °С. Ночью столбик термометра может показать +4...+5 °С. Юго-западный ветер сохранит скорость 5,1 м/с.

29 сентября, среда. Днем пройдет небольшой дождь, температура составит от +7 до +11 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

30 сентября, четверг. На эти сутки Гисметео еще не дает прогноз. По данным ЯндексПогоды, днем температура составит +7 °С, пройдет дождь. Ночью столбик термометра опустится до +2 °С. Небольшой западный ветер наберет скорость до 4 м/с.

Желаем отличной осени!

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