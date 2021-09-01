Еще 228 человек заразились коронавирусом в Удмуртии на утро 1 сентября

Борьба с ковидом продолжается
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Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 1 сентября коронавирусом заразились еще 228 человек. Их диагноз подтвержден в лаборатории. В числе заболевших: 40 детей и 31 человек старше 65 лет.
226 человек смогли победить болезнь и были выписаны.
К сожалению, есть летальные исходы. 14 человек не смогли победить болезнь. Женщинам было 30, 47, 67, 81, 70, 89, 79, 87 лет. Мужчинам – 73, 66, 81, 66, 87, 63 года.
В Удмуртии на 1 сентября зарегистрировано:
– 46 799 лабораторно подтверждённых случаев ковида;
– 38 142 выздоровевших;
– 1 598 летальных исходов;
– 332 924 человека вакцинировали;
– 23 003 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт;
– 1 562 146 исследований провели на выявление ковида.
Сейчас состояние заболевших: 6 130 в удовлетворительном состоянии, 1 226 средней степени тяжести, 263 в тяжелом состоянии.
Берегите себя.
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