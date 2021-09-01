Еще 228 человек заразились коронавирусом в Удмуртии на утро 1 сентября

Борьба с ковидом продолжается Фото: pexels.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 1 сентября коронавирусом заразились еще 228 человек. Их диагноз подтвержден в лаборатории. В числе заболевших: 40 детей и 31 человек старше 65 лет.

226 человек смогли победить болезнь и были выписаны.

К сожалению, есть летальные исходы. 14 человек не смогли победить болезнь. Женщинам было 30, 47, 67, 81, 70, 89, 79, 87 лет. Мужчинам – 73, 66, 81, 66, 87, 63 года.

В Удмуртии на 1 сентября зарегистрировано:

– 46 799 лабораторно подтверждённых случаев ковида;

– 38 142 выздоровевших;

– 1 598 летальных исходов;

– 332 924 человека вакцинировали;

– 23 003 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт;

– 1 562 146 исследований провели на выявление ковида.

Сейчас состояние заболевших: 6 130 в удовлетворительном состоянии, 1 226 средней степени тяжести, 263 в тяжелом состоянии.

Берегите себя.

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