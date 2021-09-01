Отказался кукарекать: жителя Ижевска убили за невыполнение условия игры в шашки

Фото: архив КП

Отказался кукарекать: жителя Ижевска убили за невыполнение условий игры в шашки

В Ижевске утвердили обвинительное заключение в отношении ижевчанина 1963 года рождения. Как сообщает прокуратура Удмуртии, его обвиняют в убийстве знакомого в квартире на 10 лет Октября в июле этого года за отказ выполнять весьма неоднозначное «условие» игры в шашки.

«Обвиняемый и потерпевший употребляли спиртные напитки и играли в шашки. Условия игры заключались в том, что проигравший должен выйти на балкон и громко прокричать: «кукареку», - говорится в сообщении.

Потерпевший партию проиграл, однако кукарекать наотрез отказался. Разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый вогнал потерпевшему нож в область сердца, от чего тот скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и направлено в суд для рассмотрения по существу. Принципиальному игроку в шашки грозит до 15 лет лишения свободы.

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