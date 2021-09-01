Последние новости Ижевска на 1 сентября 2021 года: повисший на тросах автомобиль и сбитый грузовиком мальчик

Сегодня первый день осени. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 сентября, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода – до +24°С и без дождей.

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Изменения месяца

Ижевск с высоты птичьего полета. Архив редакции

Сегодня 1 сентября, а, значит, есть повод узнать, какие изменения нас ждут в этом месяце. Спойлер: много хороших.

Повисший автомобиль

Фото: vk.com/radio_adam

Возможно, вчерашний дождь стал причиной того, что напротив остановки «Электротехника в быту» на улице Удмуртской автомобиль буквально повис на тросовом ограждении, разделяющим проезжую часть. Удивительно, но факт остается фактом. Остается радоваться тому, что машина не перевернулась и никто не пострадал.

Сбитый мальчик

Место аварии. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария с участием 12-летнего мальчика произошла накануне, 31 августа. Грузовик сбил ребенка на зебре: мальчик переезжал дорогу на велосипеде.

Мистический Ижевск

Фото: pexels.com

Мистические истории на «Комсомолке» продолжаются. Семья переехала в новый дом на Татарбазаре. Все было прекрасно, но вскоре молодые люди столкнулись с необъяснимым: время от времени в доме были слышны детские крики.

Хорошего вам дня!