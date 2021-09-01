Ректор медицинской академии Ижевска прокомментировал жалобы первокурсницы на состояние общежития

Фото: vk.com/dpizh

В конце прошлой недели в сообществе «ДОСКА ПОЗОРА-ПОЧЕТА | Ижевск» во «ВКонтакте» появился пост студентки ИГМА, которая поступила в вуз этом году и получила комнату в общежитии. Девушку поразили предложенные ей условия проживания.

«Вчера приехала заселяться и была неприятно удивлена в каких условиях мне предстоит жить в течение 6 лет. Облезлые стены, повсюду тараканы живые и мертвые, три кровати на комнату, из которых только одна с ножками», - говорится в анонимной записи.

Кроме того, автор поста утверждает, что в общежитие невозможно заселиться без уплаты «добровольного» пожертвования в размере 4 500 рублей.

«Комсомолка» отправила в академию официальный запрос. Ректор ИГМА Алексей Шкляев подтвердил, что здание общежития на улице 10 лет Октября, 55 капитально не ремонтировали с 1982 года, то есть с момента введения в эксплуатацию – денег либо не хватало, либо их не было вовсе.

В 2008 году началась замена электропроводки и полы в коридорах. В 2016-2017 годах был проведен капитальный ремонт двух жилых стояков на 72 комнаты, 18 санузлов и 18 душевых.

«В стадии завершения еще один стояк стоимостью более 10 млн руб. Таким образом, к концу 2021 года будут отремонтированы 3 из 6 стояков», – отмечает ректор.

В 2020 году в правом крыле здания заменили лифт и отремонтировали шахту. В декабре планируют завершить подобные работы в левом крыле – на это уйдет около 7 миллионов рублей.

«Таким образом окончательно будет решена проблема с лифтами» - говорится в сообщении.

В настоящее время закончен ремонт кухонь и постирочных стоимостью около 1,5 миллионов рублей. Также в начале этого года в здании завершили замену окон на пластиковые.

Утверждается, что в 2020 году был заменен весь мягкий инвентарь, а 25 августа этого года в общежитие поступили новые кровати.

Ректор признает необходимость капитального ремонта блоков (замена всех сетей, демонтаж и устройство новых внутренних стен), однако отмечает, что из-за невозможности переселения студентов проводить работы быстрее не получается.

«Добровольные пожертвования, о которых идет речь в письме, носят добровольный характер и расходуются строго в соответствии со сметой», - пишет Алексей Шкляев. Отмечается, что в этом году деньги потратят на приобретение тумбочек.

Также в официальном ответе ректора указано, что обработка от тараканов в общежитии проводится раз в месяц в строгом соответствии с требованиями САНПИН.

Стоит отметить, что проверку условий проживания в общежитии вуза вчера провела вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. По фото из ее инстаграма можно судить о разнообразном состоянии комнат. Очевидно, что ремонт в здании действительно проводится, хотя и находится на разных стадиях.

Фото: Эльвира Пинчук (instagram.com/elvira_pinchuk/)

Напомним, Ижевская государственная медицинская академия - образовательное учреждение, подведомственное российскому Минздраву.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на 1 сентября 2021 года: повисший на тросах автомобиль и сбитый грузовиком мальчик

Отказался кукарекать: жителя Ижевска убили за невыполнение условия игры в шашки