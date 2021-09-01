Спортзалы в двух школах Удмуртии не соответствовали санитарным нормам

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Прокуратора выявила нарушения законодательства при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в спортзалах Уканской и Пудемской школ в Ярском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Установлено, что в нарушение требований национальных стандартов и санитарных правил в спортивных залах школ имеются нерабочие светильники, спортивные площадки имеют дефекты и неровное покрытие, отсутствует освещение, не оборудован отвод поверхностных вод», - говорится в сообщении.

По представлениям прокурора руководителей школ привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно–эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения») и оштрафовали на 3 000 рублей. Нарушения были устранены.

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