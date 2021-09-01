Подозреваемому в незаконной рубке леса жителю Удмуртии грозит до 7 лет лишения свободы

Фото: МВД Удмуртии

22-летнего неработающего, ранее судимого за мошенничество жителя Игринского района Удмуртии подозревают в незаконной рубке леса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«Ущерб, причиненный [Пионерскому] лесничеству, составил более 480 000 рублей. Установлено, что незаконно добытую древесину подозреваемый продал на переработку на пилораму», - говорится в сообщении.

Также установлено, что в июне этого года молодой человек вырубил сырорастущую ель в Менильском участковом лесничестве на общую сумму 110 000 рублей.

Уголовные дела возбуждены по части 2 и части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном и особо крупном размере»). Подозреваемого отправили на домашний арест. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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