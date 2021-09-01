В применении насилия к полицейскому обвиняют 33-летнего жителя Удмуртии

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Завьяловского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, его обвиняют в применении насилия к полицейскому при исполнении.

«Следствием установлено, что в августе 2021 года обвиняемый находился в одном из кафе г. Ижевска, куда в этот момент прибыл полицейский для проведения оперативно-розыскных мероприятий в связи с преступлением, совершенным в этом кафе накануне», - говорится в сообщении.

Заметив представителя закона, мужчина проявил агрессию и начал мешать ему работать. А в ответ на требование полицейского прекратить это безобразие подозреваемый применил в его отношении не опасное для жизни и здоровья насилие.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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