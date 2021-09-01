2022 год в Удмуртии объявлен Годом образования

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

2022 год в Удмуртии решено объявить Годом образования. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своей речи на торжественной линейке в новой школе в поселке Кез.

«Отмечу, что в республике сильная и качественная система всех уровней образования. Удмуртия занимает достойное место как в общероссийских, так и в мировых рейтингах. По качеству школьного образования мы одни из лидеров в Приволжском федеральном округе. Наши учащиеся показывают высокие результаты по итогам Всероссийских олимпиады – в 2021 году это 5 место по России. <...> Поэтому я поддержал предложение Андрея Константиновича [Исаева] объявить 2022 год в Удмуртии Годом образования», – сказал глава региона.

На сайте главы и правительства региона отмечается, что сегодня в новой школе в Кезу сели за парты 47 первоклассников, а всего в ней будут обучаться 550 детей. Здание возвели благодаря национальному проекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

По словам директора школы Елены Юферевой, по федеральной программе «Земский учитель» в школу пришли два молодых педагога-выпускника Глазовского пединститута, которые будут преподавать русскую словесность и английский язык. Благодаря той же программе в школе появился учитель–дефектолог.

Фактически новая школа будет входить в состав Кезской школы №2 и получит название «Инженерно-технологический лицей». Для развития профильного образования школу оборудовали на сумму 115 миллионов рублей.

Напомним, сегодня в Удмуртии открылись еще три новые школы: в Ижевске на улице И. Закирова, в селе Селты и в деревне Большое Волково Вавожского района республики.

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