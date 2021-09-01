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Общество1 сентября 2021 12:54

Санавиация Удмуртии возобновила полеты после смены поставщика услуг

Первый вылет был совершен сегодня
Дмитрий Коренев
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 1 сентября, вертолет санавиации Удмуртии совершил первый вылет с 23 июня. Об этом сообщается в группе санитарной авиации во «ВКонтакте».

«С июля по сентябрь наземным транспортом было выполнено 194 вызова, из них 106 эвакуации - это пациенты с сердечной, хирургической, акушер-гинекологической патологией. 49 консультаций специалистов и 39 операций на месте», - говорится в сообщении.

Напомним, на 30 августа было запланировано подписание контракта с новым поставщиком услуг санитарной авиации – прежний не исполнял свои обязательства.

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