Женщину с темно-вишневыми волосами ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии ищут женщину 1975 года рождения. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда «Регион 18», 16 августа около 15:00 Валентина Петровна Бабина вышла из дома на улице Вологодская в неизвестном направлении.

Приметы: рост около 165 см, телосложение среднее, волосы окрашены в темно-вишневый цвет.

Одежда: серая блузка, синие джинсы с красной полосой, черные тапочки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить на горячую линию ПСО 8 951-195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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