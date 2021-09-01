В школах Удмуртии проведут общественный мониторинг безопасности

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500 миллионов рублей выделили в Удмуртии на подготовку образовательных организаций республики к новому учебному году. Как сообщила в ходе круглого стола на тему «Общественный мониторинг готовности школ к новому учебному году» замминистра образования региона Елена Бусыгина, приоритетным направлением является обеспечение безопасности детей.

«По поручению главы республики каждое образовательное учреждение имеет возможность с 1 сентября перейти под охрану частных охранных предприятий, либо подразделениями вневедомственной охраны. Дорожная карта разработана каждым муниципалитетом, денежные средства полностью доведены», – сообщила замминистра (цитата взята из сообщения пресс-службы главы и правительства Удмуртии).

До конца 2021 года планируется взять под охрану более тысячи образовательных учреждений республики. Из регионального бюджета на эти цели выделено 287 миллионов рублей - это позволит полностью отказаться от родительской платы за охрану школ.

Член коллегии Минобрнауки республики Лариса Буранова отметила, что родители накануне начала учебного года получили возможность сами проверить безопасность школ, качество ремонта и питание, готовность оборудования, библиотек и спортзалов. Данный опыт предложено распространить на весь регион, идея была поддержана участниками заседания. До конца сентября таким образом планируют проверить каждую школу в Удмуртии.

Также руководитель Республиканского Совета отцов Дмитрий Чистяков предложил разработать программу школьной безопасности, а председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова напомнила о поддержанной президентом России Владимиром Путиным инициативе по созданию пятилетней программы капремонта и оснащения школ необходимым оборудованием. Она надеется, что сельские школы республики будут не просто отремонтированы, но и получат новую материально-техническую базу.

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