Карта распространения коронавируса 1 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 1 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 14 человек скончались, 262 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 22 241 (+119 по отношению к утру 31 августа)

Глазов — 2 195

Воткинск — 1 994

Можга — 2 479 (+11)

Сарапул — 1 789 (+19)

Завьяловский район — 2 222 (+2)

Алнашский район — 755 (+1)

Балезинский район — 850

Вавожский район — 436 (+2)

Воткинский район — 557

Глазовский район — 441

Граховский район — 319 (+1)

Дебесский район — 349

Игринский район — 1 150 (+8)

Камбарский район — 465 (+5)

Каракулинский район — 267

Кезский район — 474 (+15)

Кизнерский район — 463

Киясовский район — 355 (+1)

Красногорский район — 507 (+12)

Малопургинский район — 587 (+1)

Можгинский район — 534 (+10)

Сарапульский район — 534 (+2)

Селтинский район — 372 (+5)

Сюмсинский район — 530 (+3)

Увинский район — 1 579 (+11)

Шарканский район — 762

Юкаменский район — 417

Якшур-Бодьинский район — 614

Ярский район — 347

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