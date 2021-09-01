Карта распространения коронавируса 1 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 1 сентября в Удмуртии заразились коронавирусом 228 человек. 14 человек скончались, 262 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 22 241 (+119 по отношению к утру 31 августа)
Глазов — 2 195
Воткинск — 1 994
Можга — 2 479 (+11)
Сарапул — 1 789 (+19)
Завьяловский район — 2 222 (+2)
Алнашский район — 755 (+1)
Балезинский район — 850
Вавожский район — 436 (+2)
Воткинский район — 557
Глазовский район — 441
Граховский район — 319 (+1)
Дебесский район — 349
Игринский район — 1 150 (+8)
Камбарский район — 465 (+5)
Каракулинский район — 267
Кезский район — 474 (+15)
Кизнерский район — 463
Киясовский район — 355 (+1)
Красногорский район — 507 (+12)
Малопургинский район — 587 (+1)
Можгинский район — 534 (+10)
Сарапульский район — 534 (+2)
Селтинский район — 372 (+5)
Сюмсинский район — 530 (+3)
Увинский район — 1 579 (+11)
Шарканский район — 762
Юкаменский район — 417
Якшур-Бодьинский район — 614
Ярский район — 347
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