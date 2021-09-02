2 сентября в Ижевске ожидаются кратковременные дожди и до +24°С

День обещает быть теплым Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сентябрь начинается с тепла, но чувствуется, что на дворе уже настоящая осень. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 2 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +22..+24°С. Южный ветер подует со скоростью 8-13 м/с.

Ночью будет довольно прохладно – не более +14°С. Снова возможен небольшой дождь. Направление ветра не изменится, но скорость снизится до 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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