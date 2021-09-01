Гороскоп на 2 сентября для ижевчан: Овнам придется ударно потрудиться, а Весам стоит отправиться в путешествие

Фото: pixabay.com
ОВЕН
Сегодня Овнам придется ударно потрудиться. Есть высокая вероятность, что вечером ваши усилия с лихвой окупятся.
ТЕЛЕЦ
Вас ждут разочарования на личном фронте. В остальном день неплохой.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье – иначе есть риск запустить довольно серьезную болячку.
РАК
У Раков с самого утра будет плохое настроение. Однако звезды намекают, что бороться с этим можно и нужно.
ЛЕВ
У Львов сегодня прекрасный день, их ожидают серьезные успехи на работе. Вечером возможна приятная прогулка в компании неординарного человека.
ДЕВА
Неплохой день. Утром вы столкнетесь с недопониманием со стороны коллег по работе, но к обеду все нормализуется.
ВЕСЫ
Весам звезды советуют отправиться в путешествие. Сидеть на одном месте крайне нежелательно.
СКОРПИОН
С высокой долей вероятности Скорпионы обретут новых друзей. Не волнуйтесь – старые никуда не денутся.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасное начало дня медленно, но верно перейдет в отвратительный вечер. На это время лучше ничего не планировать.
КОЗЕРОГ
Козероги сегодня свежи и максимально успешны в работе, однако в личной жизни возможны проблемы.
ВОДОЛЕЙ
Вам стоит четко распланировать свой день – сегодня это точно не будет лишним.
РЫБЫ
У Рыб появится прекрасная возможность разрешить давно беспокоящую их проблему. Не стоит ею пренебрегать.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Первое сентября в Ижевске: фоторепортаж со школьных линеек
Продолжит путь к стройности после аварии: удивительная история ижевчанина, который похудел на 25 кг