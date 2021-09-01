Гороскоп на 2 сентября для ижевчан: Овнам придется ударно потрудиться, а Весам стоит отправиться в путешествие

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ОВЕН

Сегодня Овнам придется ударно потрудиться. Есть высокая вероятность, что вечером ваши усилия с лихвой окупятся.

ТЕЛЕЦ

Вас ждут разочарования на личном фронте. В остальном день неплохой.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье – иначе есть риск запустить довольно серьезную болячку.

РАК

У Раков с самого утра будет плохое настроение. Однако звезды намекают, что бороться с этим можно и нужно.

ЛЕВ

У Львов сегодня прекрасный день, их ожидают серьезные успехи на работе. Вечером возможна приятная прогулка в компании неординарного человека.

ДЕВА

Неплохой день. Утром вы столкнетесь с недопониманием со стороны коллег по работе, но к обеду все нормализуется.

ВЕСЫ

Весам звезды советуют отправиться в путешествие. Сидеть на одном месте крайне нежелательно.

СКОРПИОН

С высокой долей вероятности Скорпионы обретут новых друзей. Не волнуйтесь – старые никуда не денутся.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасное начало дня медленно, но верно перейдет в отвратительный вечер. На это время лучше ничего не планировать.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня свежи и максимально успешны в работе, однако в личной жизни возможны проблемы.

ВОДОЛЕЙ

Вам стоит четко распланировать свой день – сегодня это точно не будет лишним.

РЫБЫ

У Рыб появится прекрасная возможность разрешить давно беспокоящую их проблему. Не стоит ею пренебрегать.

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