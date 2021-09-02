Запрет на посещение лесов отменили в Удмуртии с 1 сентября

Теперь жители Удмуртии снова смогут совершать прогулки в лесах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 1 сентября в соответствии с приказом Минприроды Удмуртии, на территории республики снят запрет на посещение лесов и заезд в леса транспортных средств, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмена ограничений объясняется погодными условиями: благодаря дождям пожарная обстановка стабилизировалась, и снизился класс пожарной опасности в лесах. Тем не менее жителям напоминают, что особый противопожарный режим в регионе продолжает действовать – это означает, что разводить костры по-прежнему запрещено.

Напомним, этим летом в лесных угодьях Удмуртии произошло несколько крупных пожаров, борьба с которыми продолжалась более суток.

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