Жительница Удмуртии получила условный срок за истязание собственных детей

Нерадивую мать собираются лишить родительских прав

Нерадивую мать в Кезском районе Удмуртии осудили за истязание двоих детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

Судом было установлено, что в период с января 2019 года по апрель 2021 года женщина применяла насилие к своим несовершеннолетним сыновьям 2011 и 2013 годов рождения. Она систематически избивала детей, могла выгнать их на улицу даже в плохую погоду и не исполняла родительские обязанности надлежащим образом.

Теперь дети изъяты из семьи, мальчиков поместили в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Подсудимую готовятся лишить родительских прав. Кроме того, суд назначил ей условный срок лишения свободы на три года и два месяца с испытательным сроком на два года.

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