Торговавшего личными данными граждан экс-полицейского будут судить в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего бывшего сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в торговле личными данными граждан.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период времени с 2018 года по 8 апреля 2021 года в здании Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, используя логины и пароли сотрудников ГИБДД, осуществил неправомерный доступ к компьютерной информации в информационной базе данных МВД России, где получил персональные данные граждан Российской Федерации и транспортных средств, которые в дальнейшем передал третьим лицам за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 2 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и жертвы преступления. Мужчина полностью признал свою вину по обеим статьям.

С учетом собранных доказательств дело с обвинительным заключением направили в суд.

«В июне текущего года сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», - пояснили в МВД.

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