26-й автобусный маршрут в Ижевске возобновил работу в дневное время

Фото: vk.com/ipopat_izhevsk
С 1 сентября автобусный маршрут №26 в столице Удмуртии возобновил целодневную работу без перерывов. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ» во «ВКонтакте», на маршрут добавили 2 автобуса.
«Напомним, дневные рейсы были сняты в мае 2020 года из-за существенного снижения количества пассажиров в условиях карантинных мер. На сегодня пассажиропоток нормализовался», - говорится в сообщении.
Подробное расписание работы городских автобусов можно посмотреть здесь.
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