9 магазинов в Ижевске оштрафуют за торговлю алкоголем 1 сентября

Фото: архив КП

1 сентября в столице Удмуртии прошли рейды по выявлению нарушений федерального запрета на продажу алкоголя. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, сотрудники министерства и республиканского МВД проверили более 65 объектов, в 9 из них зафиксированы нарушения.

«Нарушителей закона ждёт штраф в размере от 20 тыс. до 3 млн. рублей. Благодарю всех, кто проявил социальную ответственность и позаботился о здоровье наших детей и самих себя», - пишет министр.

Список объектов-нарушителей ФЗ №171 от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» вы можете видеть ниже:

- «Шаурма» на улице К.Маркса, 395;

- «Ночной градус» на улице Авангардная, 6;

- «БирБар» на улице Дзержинского, 60;

- «Магазин на районе» на улице 9 января, 183;

- «24 Алко» на переулке Железнодорожном, 32;

- «Буфет» на улице Партизанская, 34;

- «Магазин» на проспекте Калашникова, 1;

- «И светлое и темное» на улице Гагарина, 36;

- «Бар для друзей на улице Городок Машиностроителей, 108А.

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