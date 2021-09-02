Продавшую пиво подростку сотрудницу магазина будут судить в Удмуртии

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В Сарапульском районе Удмуртии будут судить старшего продавца продуктового магазина в деревне Сухарево Каракулинского района. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщину обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

«В нарушение установленного запрета на реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, [обвиняемая] вновь продала пиво подростку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Теперь ей грозит год исправительных работ или штраф до 80 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Сарапульский районный суд для рассмотрения по существу.

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