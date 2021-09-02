Более 800 тысяч рублей перевела мошенникам врач в Ижевске

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у 62-летней сотрудницы одной из ижевских клиник. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, врач перевела мошенникам более 800 тысяч рублей.

«Установлено, что в дневное время потерпевшей позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о том, что на ее имя неизвестные лица пытаются оформить кредит», - говорится в сообщении.

«Сотрудник банка» предложил женщине оформить «зеркальный» кредит и перевести деньги на резервный счет для защиты от незаконных операций. Врач доверилась звонившему и через банкомат перевела на продиктованный им счет 827 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере». В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личности преступников.

Ведомство напоминает, что ни под каким предлогом нельзя переводить деньги незнакомцам и сообщать им реквизиты своих счетов и карт.

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