Велосипедиста в Удмуртии обвиняют в изнасиловании 26-летней девушки

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В Можге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, нигде не работающего и ранее судимого за грабеж. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в изнасиловании 26-летней незнакомки.

«Следствием установлено, что 26 июля 2021 года в 22 час. 30 мин. обвиняемый, двигаясь на велосипеде по г. Можге, увидел идущую по тротуару ранее незнакомую 26-летнюю девушку. Мужчина напал на нее и, применяя насилие, затащил в кустарник возле тротуара», - говорится в сообщении.

Далее преступник избил девушку кулаками по лицу, пригрозил убить и совершил различные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления. Поиски злоумышленника заняли двое суток.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») и пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Его уже направили в суд с обвинительным заключением.

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