Фотофакт: столб света над Центральной площадью Ижевска

Фото: Сергей Ланглиц

Вечером 1 сентября пользователи социальных сетей заметили столб света, бьющего из крыши башни на Центральной площади Ижевска прямо в облака.

Фото: Сергей Ланглиц

В комментариях под фото ижевчане делятся впечатлениями от необычного зрелища, проводят параллели с известными кинофильмами и выкладывают фотографии столпа из разных точек города.

Фото: Сергей Ланглиц

Фото: Сергей Ланглиц

«Око Саурона...», - пишет пользователь Андрей

«А мне напоминает фильм о войне ... Подсветка в ночном небе во время бомбардировки», - комментирует пользователь Алевтина.

Некоторые горожане недоумевают, для чего направлять в облака столько света, учитывая, что на улицах города «темень».

Как пояснил «Комсомолке» директор установившей освещение светотехнической компании Сергей Ланглиц, проект еще не завершен. Планируется, что лучей будет два – на втором доме пока нет питания.

«Окончательный вариант подсветки дома в лучшем случае будет только через пару месяцев. Там работы ещё непочатый край», - рассказал Сергей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Девушка с бабочками, ежик в тумане и подлодка «Курск»: где в Ижевске найти 10 интересных граффити?

Более 800 тысяч рублей перевела мошенникам врач в Ижевске