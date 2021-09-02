Фотофакт: столб света над Центральной площадью Ижевска

Фото: Сергей Ланглиц
Вечером 1 сентября пользователи социальных сетей заметили столб света, бьющего из крыши башни на Центральной площади Ижевска прямо в облака.
Фото: Сергей Ланглиц
В комментариях под фото ижевчане делятся впечатлениями от необычного зрелища, проводят параллели с известными кинофильмами и выкладывают фотографии столпа из разных точек города.
Фото: Сергей Ланглиц
Фото: Сергей Ланглиц
«Око Саурона...», - пишет пользователь Андрей
«А мне напоминает фильм о войне ... Подсветка в ночном небе во время бомбардировки», - комментирует пользователь Алевтина.
Некоторые горожане недоумевают, для чего направлять в облака столько света, учитывая, что на улицах города «темень».
Как пояснил «Комсомолке» директор установившей освещение светотехнической компании Сергей Ланглиц, проект еще не завершен. Планируется, что лучей будет два – на втором доме пока нет питания.
«Окончательный вариант подсветки дома в лучшем случае будет только через пару месяцев. Там работы ещё непочатый край», - рассказал Сергей.
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