Девушка с бабочками, ежик в тумане и подлодка «Курск»: где в Ижевске найти 10 интересных граффити?

Девушка держит в руках горы и реки Фото: Анастасия Михайлова

И снова граффити! «Комсомолка» продолжает свой рассказ об уличной живописи Ижевска. Первую часть с изображениями рыцаря, ТЭЦ, дракона и другими рисунками можно посмотреть здесь.

Кирова, 128, у республиканского музея изобразительных искусств

Две женщины на фоне города, буквально вынырнувшие из вод ижевского пруда, задумчиво смотрят вдаль. Черно-белое граффити с таким изображением появилось на заднем дворе республиканского музея изобразительных искусств. Время и погодные условия, к сожалению, не щадят рисунок – штукатурка со стены начала осыпаться.

Кажется, что даже трещины органично вписались в это граффити Фото: Анастасия Михайлова

Интернациональный переулок, 15, у здания Министерства здравоохранения Удмуртии

Это граффити состоит из нескольких блоков, но они прекрасно вписываются в общую патриотическую концепцию. На сером невзрачном заборе яркими красками привлекают внимание удмуртский восьмиконечный солярный знак, веточка рябины (она, кстати, есть и на гербе Ижевска) и, конечно же, надпись «Я люблю Ижевск».

Пожалуй, это самое национальное граффити в Ижевске Фото: Анастасия Михайлова

Удмуртские узоры Фото: Анастасия Михайлова

За магазином по Луначарского, 19

Здесь всегда лето, солнце и море. Волны, коралловый риф, много солнечного света, морские обитатели и наслаждающаяся всем этим девушка (скорее всего русалка) не дают и шанса не вспомнить об отпуске и отдыхе на пляже. Особенно греет душу такой пейзаж морозной зимой и промозглой осенью.

Настоящая русалка спряталась на улицах Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

Морские мотивы поднимают настроение Фото: Анастасия Михайлова

На хозяйственном корпусе по 40 лет Победы, 78б

Яркий абстрактный рисунок заставляет задуматься над тем, что же хотели донести до горожан его авторы. Ответ наверняка у каждого будет свой: цветные кляксы, на которые попали капли воды или просто радужные мечты о выходном дне… А что на этой стене увидели вы?

К сожалению, граффити немного испортили вандалы Фото: Анастасия Михайлова

На многоквартирном доме по улице Труда,2

Здесь царят очаровательные котики, а еще медвежонок и ежик из известного мультфильма, попытавшийся закрыть морду пес и милая девчушка. Каждый подъезд – отдельная история, которая, безусловно, поднимает жителям этого дома настроение и настраивает на свершения.

Жителей дома встречает медвежонок и ежик Фото: Анастасия Михайлова

Яркие популярные герои комиксов и мультсериалов – Кот и Джейк Пес Фото: Анастасия Михайлова

Яркая модница, в очках которой отражается город Фото: Анастасия Михайлова

Мотивирующий котик Фото: Анастасия Михайлова

На многоквартирном доме по Барышникова, 7

И пусть это не просто рисунок, а реклама банка, но она очень позитивная и отражает красоту и неповторимость Ижевска. На граффити отражены несколько знаковых объектов нашего города: Свято-Михайловский собор, театр оперы и балета, монумент Дружбы народов. Красота, правда?

Девушка едет на фоне достопримечательностей Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

На здании по Удмуртской, 269а

На полупустом здании изобразили не абы кого, а настоящую богиню, которая держит на ладони реки и горы, будто защищая их. На такой позитивный и солнечный рисунок хочется смотреть бесконечно.

Настоящая богиня «живет» на Удмуртской Фото: Анастасия Михайлова

Вокруг девушки летают бабочки Фото: Анастасия Михайлова

У тротуара на набережной им. Белобородова

Трагедия с атомной подводной лодкой «Курск» нашла на следующем граффити свое отражение. Таким образом жители Ижевска выразили сочувствие семьям погибших моряков. Правда, кто-то решил испортить изображение затонувшего крейсера. Подробнее о трагедии с подлодкой «Курск».

Трагедия произошла 12 августа 2000 года, погибло 118 членов экипажа Фото: Анастасия Михайлова

На хозяйственном корпусе по Репина, 19т

Это изображение жителя Удмуртии с национальными орнаментами и в окружении рыб появилось в 2013 году. Произошло это в рамках фестиваля стрит-арта «Ижевская интервенция».

Еще одно граффити с рыбками Фото: Анастасия Михайлова

На хозяйственном корпусе по Репина, 21б

Напротив человека с рыбами еще одно изображение, появившееся в рамках того же фестиваля – смеющийся мужчина. В свое время этот персонаж был известен как Мистер Барри, хозяин культового клуба «Бар веселых историй». Невозможно не улыбнуться ему в ответ.

Некоторые жители поделились, что улыбчивый мужчина поднимает их настроение Фото: Анастасия Михайлова

Какие еще граффити нам стоит запечатлеть?

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