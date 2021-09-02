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Общество2 сентября 2021 12:17

Движение по улице Милиционной с 4 по 6 сентября ограничат в Ижевске

Горожан просят заранее выбирать пути объезда
Дмитрий Коренев
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Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

С 8:00 4 сентября до 24:00 6 сентября по улице Милиционной в Ижевске в связи с проведением земляных работ будет ограничено движение транспорта. Как сообщается на сайте городской администрации, ограничения коснутся участка от улицы Бородина до проезда имени Дерябина.

Администрация просит ижевчан заранее выбирать пути объезда.

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