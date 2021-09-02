Жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого горожанина. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, его обвиняют в убийстве знакомого в ходе совместной пьянки.

«Органами следствия установлено, что обвиняемый в июне 2021 года в квартире по ул. Редукторной г. Ижевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес знакомому множество ударов ножом в шею», - говорится в сообщении.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления, но в скором времени был установлен, задержан и заключен под стражу.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

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