Более 3 миллионов рублей выделили из бюджета Ижевска на снос аварийных домов

Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии продолжают расселять граждан из ветхого жилья. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в программе по расселению участвуют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. До 2025 года муниципалитет должен обеспечить новым жильем 1 800 горожан, ныне проживающих в 107 многоквартирных домах.

«На первом этапе улучшили свои жилищные условия 580 человек. Кто-то из них получил компенсацию, равную рыночной стоимости их квартир, а кто-то - благоустроенное жилье», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году 46 семей подписали соглашения о выкупе помещений и получили денежную компенсацию, 11 семей получили ключи от квартир.

Параллельно в городе действует программа по сносу расселенных ветхих домов. В этом году из казны города на эти цели выделили более 3 миллионов рублей.

«В настоящее время таким образом уже снесены расселенные дома по ул. Дорожная, 10, ул. 9-е Января, 106, ул. Ершовская, 8, ул. Позимь, 22, ул. Толстого, 5, ул. Автономная, 93, ул. Азина, 195, пер. Революционный, 53а, пер. Инкубаторный, 13», - сообщает пресс-служба муниципалитета.

До конца года планируется снос еще шести аварийных зданий по следующим адресам:

- улица Короткая, 91б;

- проезд Чапаева, 59;

- проезд Квартальный, 48;

- проезд Жечева, 25;

- улица Малахова, 6;

- переулок Красина, 78.

Для 10 домов еще не разработаны проекты организации работ – это планируется сделать до конца года. Сносить их будут уже в следующем году, когда определится подрядчик.

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