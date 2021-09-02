За реабилитацию нацизма осудят отбывающего наказание в колонии жителя Ижевска

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В Сарапуле будут судить 22-летнего ижевчанина, отбывающего наказание в местной исправительной колонии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его обвиняют в реабилитации нацизма.

«Расследованием установлено, что обвиняемый в апреле 2021 года в помещении ФКУ ИК-5 УФСИН России по Удмуртской Республике, расположенного в г. Сарапуле, в присутствии других осужденных публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения с употреблением нецензурной лексики о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества», - говорится в сообщении.

Уточняется, что предметом оскорбления стала память о Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 354.1 УК РФ, рассмотрит по существу Верховный суд Удмуртии.

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