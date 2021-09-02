30 раз пожаловались жители Ижевска на качество услуг водоснабжения этим летом

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С 1 июня по 31 августа 2021 года Роспотребнадзор Удмуртии зарегистрировал 30 жалоб на отключение, качество и температуру подаваемой воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Все обращения граждан Управлением были рассмотрены: 10 из них были перенаправлены в рамках полномочий в Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска, по 8 открыты административные расследования, на 12 жалоб заявителям даны письменные ответы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ровно половина жалоб поступила на неудовлетворительное качество воды. В 27% случаев жители жаловались на проблемы с начислением «коммуналки» за водоснабжение, в 17% случаев – на отсутствие горячей воды, и в 6% случаев - на низкую температуру горячей воды.

«В рамках проверочных мероприятий Управлением было отобрано 276 проб воды (222 пробы ХВС и 54 проб ГВС) на санитарно-химические показатели, из них 53 пробы (29 ХВС и 24 ГВС) не соответствовали санитарным требованиям по содержанию железа, цветности, марганца, мутности», - отчиталось ведомство.

На 2 сентября завершено 6 административных расследований, в 5 случаях изложенные в жалобах факты подтвердились. На ресурсоснабжающие организации составлены протоколы, все они рассматриваются в судах.

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