Ночью в Удмуртии ожидается туман

Фото: Амир Закиров

Ночью и утром со 2 на 3 сентября местами в Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«Днем 3 сентября 2021 года местами по Удмуртской Республике ожидаются сильные дожди», – добавляет пресс-служба ведомства.

Жителей просят быть внимательными на дорогах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

30 раз пожаловались жители Ижевска на качество услуг водоснабжения этим летом

Первый вылет санавиации Удмуртии после смены поставщика состоялся в Игру

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.