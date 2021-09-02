Первый вылет санавиации Удмуртии после смены поставщика состоялся в Игру

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1 сентября состоялся первый вылет санитарной авиации Удмуртии после смены поставщика. Пресс-служба главы и правительства Удмуртии уточнила, что вертолет доставил в 1 Республиканскую клиническую больницу пострадавшего в ДТП жителя Игры.

«Мужчина 23 лет получил в ДТП серьезные травмы и нуждался в экстренной транспортировке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозить пациентов по-прежнему будет вертолет «Ансат». Он оснащен всем необходимым оборудованием - в частности, аппаратами ИВЛ и УЗИ, а также дефибриллятором.

«Борт приспособлен для перевозки младенцев, беременных женщин, и в целом не имеет ограничений для перевозки людей различного возраста», - сообщает пресс-служба.

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